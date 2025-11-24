社会問題となっている、ＳＮＳの交流サイトを利用して若者を募る、いわゆる「闇バイト」の危険性を保護者に知ってもらうセミナーが２２日、宇都宮市内で開かれました。 ２２日に宇都宮市の瑞穂野地区市民センターで開かれたセミナーは、地区にある小中学校の保護者などおよそ４０人が参加しました。 東京に本社があるアルバイト情報サイト「マイナビバイト」を運営するマイナビが、安全なアルバイト選びを促進