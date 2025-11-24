利用客と生産者をつなごうと毎年この時期に催される生活協同組合主催の即売会が２２日、宇都宮市で開かれ、朝からたくさんの来場者が訪れました。 午前９時５０分、来場者がオープンと同時に会場になだれ込みます。 本来よりも１０分前倒しでオープンした「とちぎコープフェスタｉｎうつのみや」。 このイベントは宇都宮市に本部を置くとちぎコープが、店舗をはじめ宅配で取り扱っている商品を利用