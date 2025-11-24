平岸ハイヤーが、自社の敷地を活用した複合型飲食拠点「だるま横丁」を本格始動させました。タクシー会社の敷地内に、国指定文化財を活用したダイニングバーやカフェ、イベントホールなどが集結し、住宅街に新たな「居場所」と賑わいを創出するユニークな取り組みとして注目を集めています。 平岸ハイヤー「だるま横丁」 所在地：札幌市豊平区平岸2条4丁目5-15 / 2条5丁目1-6運営：平岸ハイヤー株式会社 / 株式会