妊娠から出産、子育てまで切れ目ない支援で官民が一体となり子育てをするお母さんたちを支えるための協定の締結式が２１日、栃木県庁で行われました。 この協定は県の推進する「ようこそ赤ちゃん！支え愛（あい）事業」の一環として大手ハウスメーカーの積水ハウスが２１日、県などと締結したものです。協定の締結はこれで４例目です。 締結式には、福田富一知事、県市長会長の佐藤栄一宇都宮市長、県町村会長の古口