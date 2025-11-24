空気中から飲料水を作り出す方法が見つかった。マサチューセッツ工科大学（MIT）のエンジニアが開発した技術で、大気中の水分を数分で清潔な飲用水に変換、淡水や海水源が存在しない干ばつ地域や遠隔地に住む人々の水へのアクセスを変革する可能性が期待されている。 【写真】氷山の水は750mlで1万4000円！ミシュラン三つ星レストラン味も値段も全然違う！？ 大気に存在する水の回収自体は目新しい技術ではなく、ス