２０２５年７月にアメリカのカリフォルニア州で行われたダンスの国際大会で優勝を果たした、那須塩原市に住む２人が２１日、福田富一知事に結果を報告しました。 福田知事のもとを訪れたのは、ダンスチーム「ＷＯＮＤＥＲ☆ＤＲＥＡＭＥＲ」の高根沢瑚花さんと薄井夏海さんの２人です。 ２人はダンスの国際大会「Ｓｈｏｗｓｔｏｐｐｅｒ Ｗｅｓｔ Ｃｏａｓｔ Ｆｉｎａｌ」のデュエット・トリオの部門で、初出場にして総合