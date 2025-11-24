観音寺市提供 香川県観音寺市の合併20周年を記念して、ハイスタッフホール（観音寺市民会館）で2026年2月15日、「宝くじふるさとわくわく劇場in観音寺」が開催されます。入場料2000円（当日2500円）。 第1部「お笑いオンステージ」では、落語家の林家正蔵、ザ・ぼんち、トレンディエンジェル、COWCOW、コウメ太夫がコントや漫談を披露します。 第2部「ほのぼのコメディ劇場」で、佐藤武志、青野敏行、ぢゃい