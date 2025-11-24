韓国の輸出中小企業の65％は、日本と対等な位置にあると考えていることが分かった。中小企業中央会が23日に発表した「韓日経済協力に関する中小企業認識調査」によると、輸出中小企業の65．5％が「韓日経済関係は過去には日本が先導していたが、現在は同等の水準だ」と評価した。今回の調査には、日本との輸出入比重がある企業と日本以外の国との輸出入企業それぞれ200社、計400社が参加した。回答企業10社のうち2社（23．5％）は