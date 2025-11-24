日本を代表する司会者・上沼恵美子さんによる「週刊文春」の大人気連載を書籍化した『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』。発売直後から話題を集めている同書より、「物を捨てられない夫。断捨離させるには？」を紹介します。（全2回の1回目／続編に続く）上沼恵美子さん©浅井佳代子◆ ◆ ◆「母の日」のプレゼントって、なかなか味わい深いものがありますね。今年、長男からは「お母さん専用」のマグカップをもらい