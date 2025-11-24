ロックバンド「SUPER BEAVER」は24日までに公式サイトを更新。インフルエンザに感染し、22日の新潟公演を延期したボーカル渋谷龍太が24日をもって活動再開することを発表した。23日にアップされた「SUPER BEAVER ボーカル 渋谷龍太 復帰のお知らせ」と題した文書で「Vo.渋谷龍太が先日発症いたしましたインフルエンザに関しまして、21日時点での解熱を確認出来まして、担当医師からの療養期間の指示も問題ないと判断し、11月24