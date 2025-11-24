全国でクマによる被害で亡くなった人の数が過去最多と深刻な事態となる中、福田富一知事は、１４日に政府が示した「クマ被害対策パッケージ」を踏まえて、庁内で横断的に対応を検討する連絡会議を来週にも開くとしました。 これは２１日の定例会見で明らかにしたものです。 政府は深刻化するクマ被害に対応するため、１４日、「クマ被害対策パッケージ」を決定しました。パッケージでは、緊急的・短期的・中期