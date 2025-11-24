飯田・下伊那地域では冬の味覚、市田柿の出荷が24日から始まりました。下伊那郡豊丘村のJAみなみ信州総合集荷販売センターでは、市田柿の出荷がスタートしました。もっちりとした食感が特徴の市田柿。先月下旬から収穫が始まり、皮むきや乾燥などを行って来年2月まで出荷が続きます。今年は夏に晴天が続いたため、やや大玉傾向で糖度が高く、甘くもっちりと仕上がったということです。JAみなみ信州営農部果実柿課米