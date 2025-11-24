市貝町の町長を４期１６年務めた入野正明町長の退庁式が２１日行われ、職員らに見送られながら町役場を後にしました。 職員に拍手で見送られながら町役場から出てきた入野町長。 退庁式は町役場の玄関前で行われ職員や支援者などおよそ１００人が出席しました。 入野町長は、町議会議員を経て２００９年の町長選挙で初当選。 ２０１４年には県内２２番目の道の駅として「サシバの里いちかい」をオープンさせ２０２３年に