「顔が変わっちゃう」――今年5月、知人宅の犬に突然顔を噛まれ、口と鼻の周囲を中心に約30針を縫う大怪我を負った女優・小島可奈子さん（50）。【変わりすぎ…】犬に噛まれて「くちびるが3倍」に膨れ上がった『50歳女優の衝撃写真』事故直後は血まみれで呆然としていたが、驚くべき回復力と前向きな姿勢で困難を乗り越えた。現在は活動を再開した小島さんに、「事故の経緯」や「家族の反応」などを直撃した。（全3回の1回目／続