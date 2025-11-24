大田原市にある水族館ではイルミネーションと色鮮やかな生き物たちを同時に楽しめる冬の企画展が、２１日から始まりました。 栃木県なかがわ水遊園で始まったのは「ライトアクアリオ ナイトガーデン」です。 毎年恒例となっているイルミネーションと生き物たちによるこの企画展は今回初めて花が加わり、今年は「花手水と生き物たち」というテーマで開かれました。 展示では規格外などを理由に廃棄され