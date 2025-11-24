栃木県の県立学校などの教育現場で児童生徒の安全をいかに確保し、どう管理するかを学ぶ研修会が２１日、栃木県庁で開かれ、那須雪崩事故の遺族が講話を行いました。 この研修会は、２０１７年３月に那須町で発生し大田原高校山岳部の生徒と引率の教諭、合わせて８人が亡くなった雪崩事故の再発防止や安全で安心な教育活動を実現しようと県教育委員会が開いているものです。これまで新規採用の教員を対象に行ってきましたが、今回