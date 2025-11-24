占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）切り離す勇気。群れない、紛れない。ムードは上々、活気に満ち、気の合う仲間に囲まれて楽しく過ごせそう。でも、それだけに、「みんなで」動く前提で話が進みやすいのです。「もう一軒行く？」「週末も集まっちゃう？」的に盛り上がることに。でも、密度濃く付き合