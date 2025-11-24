あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「スターティングメンバー」の略語は？「スターティングメンバー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スタメン」でした！スタメンとは、野球・バレーボール・サッカーなどで、試合開始時の出場