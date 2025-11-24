占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。上弦の月がうお座にかかり、“気分”が重視されます。心地よさや楽しさを求めて、幸福度が高まる反面、何か1つ、思い通りにならないと、何もかもがダメになったような気になって台無しにしてしまう危うさも秘めています。どんなことでも、手違いや行き違いは起こるもの。完璧を求めず、今ある幸せを大事にしてい