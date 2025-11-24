長井市によりますと、きょう午前９時ごろ、山形県長井市屋城町で散歩していた人が体長１メートルほどのクマを目撃したということです。 【写真を見る】道の駅近くの堤防沿いで...長井市屋城町でクマ目撃クマは最上川の方に移動（山形） 現場は、道の駅川のみなと長井から北東におよそ２００メートルの堤防沿いで、クマは最上川の方に移動していったということです。