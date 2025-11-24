近年、お歳暮需要は縮小傾向にあるが、新たな利用の仕方が広がっている。百貨店や大手スーパーでは、自宅で楽しめる商品を増やしているほか、家族や友人ら親しい人への「冬の贈り物」としても提案している。東急百貨店（東京）では、今年のお歳暮から新企画「私に贈る、おいしさ色いろごほうびパレット」を始めた。クッキーやバターサンド、ローストビーフなど、名店のスイーツやごちそうを「自分へのご褒美」として購入して