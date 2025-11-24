名古屋市港区で起きたリサイクル工場の火事は、発生から10時間以上経ち、今も消火活動が続いています。 【写真を見る】名古屋･港区で工場火災 発生から10時間以上 消火活動が続く… リサイクル工場で｢火事が発生した｣と通報 火事があったのは港区昭和町にあるリサイクル会社「アビヅ」の工場です。消防によりますときょう午前1時前、「火事が発生した」などと警備会社から消防に通報がありました。 工場内に置かれた鉄くずや古