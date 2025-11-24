移動性高気圧の通過で晴天の所が多かった勤労感謝の日を含む三連休でしたが、三連休明けの25日は、上空寒気を伴った低気圧が日本海を東進し、南岸に発生する低気圧が日本の東を北上する見込みです。このため、暖かく湿った空気の北上と上空寒気の影響で、広い範囲で大気が不安定となりますので、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。また、26日にかけて南西諸島〜西日本では黄砂が予想されていますので、黄