来年３月に開催されるＷＢＣで連覇を目指す野球日本代表の侍ジャパンは、リカバリーにも力を入れていく構えだ。健康製品等を扱うＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）社は、侍ジャパンのオフィシャルパートナーに就任。リカバリーウエアや寝具などを提供する予定で、トップチームだけでなく全年代の代表チームをサポートするという。１４日からはオフィシャルパートナー就任を記念したコラボ商品を同社の公式サイトで販売している。