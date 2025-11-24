4人組男性アイドルグループA.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。10月29日発売の9枚目となる最新アルバム「CRAZY ROMANTIC!」を引っさげての全国ツアーは、3日の熊本を皮切りに、4都市12公演を開催する。ライブ前に取材に応じた塚田僚一（38）。最近ときめいたエピソードで、まさかの先輩からの意外な呼びかけを披露した。犬の散歩中に「塚ちゃん！」と声を