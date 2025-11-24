香川県庁 出産や子育てでキャリアが中断した女性の就職を支援しようと、香川県が2026年2月3日～17日、ビジネススキルアップ研修を実施します。2回目。 香川県が公式に運営している就職支援サイト「ワクサポかがわ」に求職者登録をした人を対象に、パソコン操作やオフィスソフト（表計算・ワープロなど）、基礎的なビジネスマナーなどの研修を行います。 受講料は無料（テキスト代3630円は自己負担）、