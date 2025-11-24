あなたは読めますか？突然ですが、「幽玄」という漢字読めますか？日本の伝統芸能や美意識を表す言葉として知られていますが、日常会話ではあまり使われないため、正確な読み方をすぐに判断するのは難しいかもしれません。気になる正解は……「ゆうげん」でした！「幽玄」という漢字は、「奥深く、計り知れない趣や味わいがあること」「単に美しいだけでなく、言葉では表現できない深遠な美しさ」を意味します。日本の伝統的な美意