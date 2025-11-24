福岡と佐賀の24日の予報です。気圧の谷の影響で雲が多く、夕方以降は所によって一時雨が降る見込みです。最高気温は前日と同じぐらいの19℃前後で、日中は比較的過ごしやすいでしょう。週間予報です。25日（火）は日中を中心に一時雨や雷雨となる見込みです。大陸から黄砂が飛来する可能性があり、注意が必要です。天気は短い周期で変わり、27日（木）にも雨が降るでしょう。気温は平年並みの日が多く、雨のあとは冷たい風が強まる