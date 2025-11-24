「正直、気分がいいものではありません」──そう語るのは秋田県内の猟友会歴50年という大ベテランハンター・門田孝雄さん（仮名）は、クマの駆除に対してそう本音を漏らした。門田さんは自治体からの要請でクマを駆除しているが、今年、所属する駆除したクマは約40頭。昨年は数頭だったという。【前後編の後編。前編から読む】【実際の写真】駆除された子グマや大人のクマ、鋭く黒光りするクマの爪「しかも今年は子グマの出没が多