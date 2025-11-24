唱歌「夏は来ぬ」の作詞で知られる歌人・佐佐木信綱の功績を称える歌会が22日、信綱の出身地、三重県鈴鹿市で開かれました。現在の鈴鹿市石薬師に生まれ、歌人としてだけでなく国文学者としても活躍した信綱の功績を称えようと毎年、全国から短歌を募集して開かれているものです。今年は、小学生から高校生までの部と一般の部に全国各地からあわせて約1700首の短歌が寄せられました。今年は、信綱のひ孫にあたる歌人の佐佐木頼綱さ