AIやDXの進展によって、私たちの生活やビジネスのあり方は大きく変化しています。税理士という専門職も例外ではありません。これまで人の手で行われてきた記帳や申告業務は、クラウド会計ソフトや電子申告の普及によって効率化が進み、さらにAIの技術によって自動化されつつあります。そのため、「税理士は将来なくなってしまうのではないか」という不安が広がっています。本記事では、AI時代における税理士の生き残り戦略について