伊勢神宮の新嘗祭にあわせて、三重県内外の蔵元の新酒を楽しむイベントが23日、内宮近くのおかげ横丁で開かれました。勇壮な和太鼓の音色で幕を開けた「神恩感謝三重新酒祭」は、秋の収穫に感謝する伊勢神宮の新嘗祭に合わせ、三重県の日本酒を多くの人に味わってもらおうと開かれているもので今年で5回目です。内宮近くのおかげ横丁には、伊勢神宮に奉納した新酒をはじめ県内25の蔵元と、北海道から九州まで全国52の蔵元が出店。