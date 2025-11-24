2025年の松阪牛のナンバーワンを決める松阪肉牛共進会が23日、松阪農業公園ベルファームで開かれ「優秀賞1席」の牛には過去最高額となる5259万円の値がつきました。この共進会に出品されるのは、三重県松阪市を中心とした特定の生産地域で900日以上をかけて育てられた雌牛で、2025年は各地の予選を勝ち抜いた50頭が出品されました。毛並みや肉付きのバランスなどが審査された結果、最高賞にあたる「優秀賞1席」には明和町の中尾教