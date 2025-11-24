三重県内の体操クラブに所属する小中学生が日ごろの練習の成果を競う体操競技の大会が23日、三重県伊勢市で行われました。この大会は、11月23日と24日の2日間行われるもので、相好体操クラブなど県内の体操クラブで競技に取り組む小学生から中学生までの男女約100人が参加しました。23日は、男子はあん馬や鉄棒など6つの種目、女子は平均台や段違い平行棒など4つの種目で順位を競いました。選手たちは、緊張した面持ちながらも堂々