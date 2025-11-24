中国政府が日本への渡航を避けるよう呼びかけていることを受け、三重県内では産業観光のツアーなどが中止になっていることが分かりました。高市総理大臣の台湾有事を巡る発言で、中国政府が日本への渡航を避けるよう呼びかけていることなどを受け、三重県の一見知事は21日の定例記者会見で、県内の影響について「観光の関係でいうと産業観光のツアー、企業の報奨旅行、旅行会社の視察が中止になったものがいくつかあると聞いている