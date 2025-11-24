23日、三重県松阪市の国道で緊急走行中の救急車が絡む人身事故があり、軽貨物車に乗っていた60代の男性が軽いけがをしました。警察によりますと、事故があったのは松阪市の国道23号線・曽原町交差点です。午前9時ごろ、曽原町交差点を右折し、国道23号を南へ進もうとしていた緊急走行中の救急車と、国道23号を北へ走行していた20代の女性が運転する軽自動車が衝突しました。さらに、救急車を避けようとした軽自動車が、交差点北側