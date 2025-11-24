高校球児や女子軟式野球の選手らが子どもたちと一緒に野球を楽しむイベントが23日、三重県伊勢市で開かれ、球場に子どもたちの元気な声が響きました。野球を観る楽しさやプレーする面白さを知ってもらおうと三重県野球協議会が開いたもので、23日は伊勢市などから小学2年生以下の子どもたち約70人が参加しました。イベントでは、伊勢工業高校や暁高校の野球部員らが子どもたちをサポート。子どもたちは高校球児とペアを組み準備体