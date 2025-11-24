三重県伊勢市を流れる五十鈴川の河川敷では、秋の深まりとともにイチョウや桜並木が色づき赤や黄色、緑と色鮮やかな光景を見せています。23日は3連休の中日ともあって、五十鈴川沿いは伊勢神宮へ参拝する人などでにぎわい、紅葉を見上げながらのんびりと歩く人たちの姿が見られました。五十鈴川・河川敷の紅葉は12月初旬まで楽しめそうです。