「税」の大切さを小学生に知ってもらおうと、三重県立津商業高校の生徒が、21日、津市立西が丘小学校で租税教室を開きました。年齢の近い世代から税について教わることで、親しみをもってもらおうと、今回初めて開かれたもので、津商業高校の3年生の選択授業「課題研究」で「税」をテーマに学んだ18人が西が丘小学校の6年生の児童に、租税教室を行いました。最初に税金に関するクイズを行い「小学生でも一定の収入があると所得税を