JFL＝日本フットボールリーグは、23日に最終節を迎えました。前節終了時点でリーグ8位のヴィアティン三重。勝ち点1差で7位の沖縄SVとホームで対戦しました。ヴィアティン三重は今季限りで現役引退を表明しているFWの加倉選手が、前半に先制ゴール。その後も攻撃陣が勢いを増し、6対0と圧勝しました。この結果、沖縄SVと順位を入れ替え、リーグ7位でシーズンを終えています。一方、アトレチコ鈴鹿はアウェイでヴェルスパ大分に敗れ