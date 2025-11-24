三重県津市安濃町草生のケヤキ並木が今、見ごろを迎えています。道路の両端にケヤキが約100本が植えられていて、色づいた葉が空を覆い、トンネルのようになっています。このケヤキ並木の間を車で通るのも爽快ですが、鮮やかに色づいた木々を愛でながらゆっくり歩いて紅葉のトンネルをくぐるのもおすすめです。なお、このケヤキ並木には駐車場がないので、津市観光協会は歩いて約3分の場所にある安濃町中央総合公園の駐車場を利用し