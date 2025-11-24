「三重県ママさんバレーボール連盟」が創立50周年を迎え22日、三重県津市で記念式典が開かれました。「三重県ママさんバレーボール連盟」は三重県家庭婦人バレーボール連盟として1975年に設立。生涯スポーツとして毎年、幅広い年齢の女性が出場する「ママさんバレーボール大会」を開いています。式典では森淑子会長が「これから先、10年20年、100周年を迎えられればうれしい。そのために皆さんと一緒に努力していきたい」と挨拶し