23日午後9時半頃、新潟市中央区の西船見町で、市道上を走る体長1メートルのイノシシが目撃されました。イノシシが目撃されたのは新潟みなとトンネル付近の道路上です。警察によりますと午後9時半前、市道を運転していた人から「イノシシを目撃した。車が曲がれないところを曲がって、住宅のほうに走っていった。」と警察に通報があったということです。イノシシは窪田町の方向に走り去ったとみられています。警察は付近をパ