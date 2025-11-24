21日夜、三重県明和町で道路を歩いていた男子大学生が車にはねられ死亡しました。警察の調べによると、21日午後6時40分ごろ、明和町斎宮の町道で大学生の土屋虎翼さん(20)が道路を歩いていたところ、後ろから来た軽自動車にはねられました。土屋さんは松阪市内の病院に運ばれましたが、頭などを強く打って約2時間後に死亡しました。軽自動車を運転していた、35歳の会社員の男性にけがはありませんでした。事故の現場は片側1車線の