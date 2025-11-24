去年、ユネスコ無形文化遺産に登録された日本酒の、海外での消費拡大とファン層の開拓を目的にした酒蔵ツアーが、三重県伊賀市で行われました。21日は、北米の日本酒バイヤーや、日本酒ファンのインフルエンサーら6人が参加し、伊勢志摩サミットの乾杯酒に選ばれた日本酒「半蔵」を手がける大田酒造を訪れました。この酒蔵ツアーは、日本貿易機構・JETROが2023年に始めた日本酒の魅力を北米で広める事業の一環として行ったもので、