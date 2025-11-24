22日未明、三重県松阪市の国道交差点で普通貨物車と軽自動車が衝突する事故があり、逃走した普通乗用車の運転手が軽傷ひき逃げなどの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは明和町の岩田泰地容疑者（27）です。警察の調べによりますと、22日の午前4時頃、松阪市上川町の国道42号の交差点で、普通貨物車を運転する岩田容疑者は信号を無視し、軽自動車と出合い頭に衝突。軽自動車を運転していた61歳の男性にケガを負わせたにもかかわ