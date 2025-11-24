収入を得られて、やりがいやスキルアップにもつながる仕事ができたら理想的ですよね。しかし現実はそうもいかず、お金は稼げても退屈だと感じてしまう仕事も少なくないようです。先日ママスタコミュニティには「7.5時間、事務パート。暇すぎる」というタイトルでこんな投稿が寄せられました。『週4の5時間で仕事が終わってしまう。パートは自分だけで喋る人もいないし。時間が経たない』「投稿者さんの職場や具体的な仕事内容は明