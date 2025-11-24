今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『キングオブ大阪名物が京都で買えるようになったぞ！』というテイクアウト姉妹さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）おいしかった！未食の人は一度食べてみる価値あり！京都を中心としたお手頃価格の名物について沢山の投稿しているテイクアウト姉妹さん。飲み屋のカウンターで、大阪のおっちゃんと名物についての話になったそう。そのときおっちゃんから「本当