子どもを持ち母親になった女性が抱えるさまざまな問題については、昨今ではだいぶ聞く耳を持たれるようになった。一方、父親の苦悩はいまだそれほどには取り上げられていない。しかし、男親には男親なりの言い分や葛藤があるのもまた現状だ。【画像】元カノをひきずる理由『ぼくたち、親になる』より、一部抜粋、再構成してお届けする。 メメント・モリ エンジニアである村松遼平さん（仮名、48歳）はロジカルシンキングに長けた