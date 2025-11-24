古いギアを使用し続ける女子プロたちがいるが、彼女たちが手放せないという名器を彼女たちのコメントとともに紹介。今回は女子プロが重要視するユーティリティをお届けする。【写真】佐久間朱莉、河本結、吉田優利、木村彩子らのUTはストレートやグースなど顔が全然違う！【佐久間朱莉】4・5U：ピン G430（22・26度／N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ）※2022年発売モデル「私はフェードヒッターなので、右ペラのミスが好きじゃないん